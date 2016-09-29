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SON HABERLER

ÜYELERİMİZE ÖZEL İNDİRİM ANLAŞMALARI YAPILMIŞTIR
ÜYELERİMİZE ÖZEL İNDİRİM ANLAŞMALARI YAPILMIŞTIR
Eğitim Sorunlarına İlişkin Talep ve Önerilerimizi Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya SELÇUK’ a İletti
Eğitim Sorunlarına İlişkin Talep ve Önerilerimizi Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya SELÇUK’ a İletti
TALEPLERİMİZİN KARŞILANMASI İÇİN ALANLARDAYDIK..
TALEPLERİMİZİN KARŞILANMASI İÇİN ALANLARDAYDIK..
MEB YANLIŞTA ISRAR ETMEMELİ
MEB YANLIŞTA ISRAR ETMEMELİ
PİKTES Görevine Hizmet Puanı Verilmelidir
PİKTES Görevine Hizmet Puanı Verilmelidir

  KÖŞE YAZILARI

Mehmet Alper ÖĞRETİCİ Mehmet Alper ÖĞRETİCİ

EĞİTİMİN TASARRUFU OLMAZ!

 
Cansel GÜVEN Cansel GÜVEN

Açıklanan Eğitim 2023 Vizyonu ve Akış

 
Av. Ümit GÜLSEVEN Av. Ümit GÜLSEVEN

MEMURUN HUKUKU (2020 YILINDA NELER OLDU)

 
Muhammet Ali GEZİCİ Muhammet Ali GEZİCİ

BİR UZUN HİKAYE “ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU”

 
Aes Mutfak Aes Mutfak

Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler İzin Yönergesi Hakkında

 
Mehmet Alper ÖĞRETİCİ

Mehmet Alper ÖĞRETİCİ

 
Av. Ümit GÜLSEVEN

Av. Ümit GÜLSEVEN

 
Cansel GÜVEN

Cansel GÜVEN

 
Muhammet Ali GEZİCİ

Muhammet Ali GEZİCİ

 
Aes Mutfak

Aes Mutfak

 
TÜM HABERLER
ÖĞRETİCİ: MEB 1709 ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMALARINDA MAHKEME KARARINI UYGULAMALIDIR
ÖĞRETİCİ: MEB 1709 ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMALARI...

 

ÖĞRETİCİ: TOPLU SÖZLEŞME HER YIL YAPILMALIDIR
ÖĞRETİCİ: TOPLU SÖZLEŞME HER YIL YAPILMA...

 

AES’TEN KURULUŞUNUN 16. YILINA ÖZEL KOMPOZİSYON YARIŞMASI
AES’TEN KURULUŞUNUN 16. YILINA ÖZEL KOMP...

 

ÖĞRETİCİ: KPDK TOPLANMALI, SONUÇLARI ÇÖZÜM ODAKLI OLMALIDIR
ÖĞRETİCİ: KPDK TOPLANMALI, SONUÇLARI ÇÖZ...

 

ÖĞRETİCİ: MEMURLARIN SENDİKA ÜYELİK-İSTİFA İŞLEMLERİ NE ZAMAN E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK?
ÖĞRETİCİ: MEMURLARIN SENDİKA ÜYELİK-İSTİ...

 

AES: Ortaöğretimde Ders Notları Nasıl Bir Yöntem İle Verilecek?
AES: Ortaöğretimde Ders Notları Nasıl Bi...

 

ÜYELERİMİZE ÖZEL İNDİRİM ANLAŞMALARI YAPILMIŞTIR
ÜYELERİMİZE ÖZEL İNDİRİM ANLAŞMALARI YAP...

 

ÖĞRETİCİ: MEMUR VE EMEKLİLER ENFLASYON KARŞISINDA EZİLİYOR
ÖĞRETİCİ: MEMUR VE EMEKLİLER ENFLASYON K...

 

ENGEL OLMAZSAK ENGEL KALMAZ
ENGEL OLMAZSAK ENGEL KALMAZ...

 

AES’TEN MERKEZİ SINAV VE MİLLİ EĞİTİM KURULU AÇIKLAMASI
AES’TEN MERKEZİ SINAV VE MİLLİ EĞİTİM KU...

 

Meslek Liselerinde Şeflik Görevinde Bulunan Öğretmenlerin Ek Ders Ücretleri Ödenmelidir
Meslek Liselerinde Şeflik Görevinde Bulu...

 

PROJE OKULLARI YÖNETMELİĞİ KEYFİ UYGULANMAKTADIR
PROJE OKULLARI YÖNETMELİĞİ KEYFİ UYGULAN...

 

4982 SAYILI BİLGİ EDİNEMEME KANUNU!
4982 SAYILI BİLGİ EDİNEMEME KANUNU!...

 

EBA’YA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
EBA’YA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ...

 

REHBER ÖĞRETMENLERİNİN İŞİ
REHBER ÖĞRETMENLERİNİN İŞİ...

 

AES ANKARA’DAN ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET
AES ANKARA’DAN ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ...

 

Sendika Neden Önemlidir?
Sendika Neden Önemlidir?...

 

AES ANKARA DAN KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET
AES ANKARA DAN KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜ...

 

PANDEMİ DÖNEMİNDE BU PLANSIZLIKLARIN, SİSTEMSİZLİĞİN FATURASINI MİLLET OLARAK ÖDEYECEĞİZ!
PANDEMİ DÖNEMİNDE BU PLANSIZLIKLARIN, SİSTEMSİZLİĞ...

 

Mesleki ve Teknik Eğitimde Alan ve Atölye Şeflerinin Planlama ve Bakım Onarım Ücretleri Ödenmelidir.
Mesleki ve Teknik Eğitimde Alan ve Atölye Şeflerin...

 

Mesleki Eğitimde İşletmelerde Beceri Eğitimi Bir An Önce Başlatılmalıdır
Mesleki Eğitimde İşletmelerde Beceri Eğitimi Bir A...

 

Sevgili meslektaşlarım siz hala SENDİKASIZ mısınız?
Sevgili meslektaşlarım siz hala SENDİKASIZ mısınız...

 

LGS VE YKS’DE GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINMALIDIR
LGS VE YKS’DE GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINMALIDIR...

 

Ordu AES' ten İl Milli Eğitim Müdürüne Ziyaret
Ordu AES' ten İl Milli Eğitim Müdürüne Ziyaret...

 

Hoş geldin Zeynep Bebek...
  Hoş geldin Zeynep Bebek......

Vefat ve Başsağlığı
  Vefat ve Başsağlığı...

Hayırlı Olsun...
  Hayırlı Olsun......

Hayırlı Olsun
  Hayırlı Olsun...

Vefat ve Başsağlığı
  Vefat ve Başsağlığı...

Can Bebek
  Can Bebek...

Vefat ve Başsağlığı
  Vefat ve Başsağlığı...

Geçmişolsun
  Geçmişolsun...

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Galeri Anadolu Eğitim Sendikası
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