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ANADOLU EĞİTİM SENDİKASI
Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası
SİYASİLERİN DEĞİL, TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARININ SENDİKASI
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HABERLER
ÜYELERİMİZE ÖZEL İNDİRİM ANLAŞMALARI YAPILMIŞTIR
Eğitim Sorunlarına İlişkin Talep ve Önerilerimizi Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya SELÇUK’ a İletti
TALEPLERİMİZİN KARŞILANMASI İÇİN ALANLARDAYDIK..
MEB YANLIŞTA ISRAR ETMEMELİ
PİKTES Görevine Hizmet Puanı Verilmelidir
KÖŞE YAZILARI
Mehmet Alper ÖĞRETİCİ
EĞİTİMİN TASARRUFU OLMAZ!
Cansel GÜVEN
Açıklanan Eğitim 2023 Vizyonu ve Akış
Av. Ümit GÜLSEVEN
MEMURUN HUKUKU (2020 YILINDA NELER OLDU)
Muhammet Ali GEZİCİ
BİR UZUN HİKAYE “ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU”
Aes Mutfak
Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler İzin Yönergesi Hakkında
Mehmet Alper ÖĞRETİCİ
Av. Ümit GÜLSEVEN
Cansel GÜVEN
Muhammet Ali GEZİCİ
Aes Mutfak
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SENDİKA
ÖĞRETİCİ: MEB 1709 ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMALARI...
ÖĞRETİCİ: TOPLU SÖZLEŞME HER YIL YAPILMA...
AES’TEN KURULUŞUNUN 16. YILINA ÖZEL KOMP...
ÖĞRETİCİ: KPDK TOPLANMALI, SONUÇLARI ÇÖZ...
ÖĞRETİCİ: MEMURLARIN SENDİKA ÜYELİK-İSTİ...
AES: Ortaöğretimde Ders Notları Nasıl Bi...
ÜYELERİMİZE ÖZEL İNDİRİM ANLAŞMALARI YAP...
ÖĞRETİCİ: MEMUR VE EMEKLİLER ENFLASYON K...
ENGEL OLMAZSAK ENGEL KALMAZ...
AES’TEN MERKEZİ SINAV VE MİLLİ EĞİTİM KU...
Meslek Liselerinde Şeflik Görevinde Bulu...
PROJE OKULLARI YÖNETMELİĞİ KEYFİ UYGULAN...
4982 SAYILI BİLGİ EDİNEMEME KANUNU!...
EBA’YA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ...
REHBER ÖĞRETMENLERİNİN İŞİ...
AES ANKARA’DAN ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ...
Sendika Neden Önemlidir?...
AES ANKARA DAN KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜ...
PANDEMİ DÖNEMİNDE BU PLANSIZLIKLARIN, SİSTEMSİZLİĞ...
Mesleki ve Teknik Eğitimde Alan ve Atölye Şeflerin...
Mesleki Eğitimde İşletmelerde Beceri Eğitimi Bir A...
Sevgili meslektaşlarım siz hala SENDİKASIZ mısınız...
LGS VE YKS’DE GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINMALIDIR...
Ordu AES' ten İl Milli Eğitim Müdürüne Ziyaret...
Hoş geldin Zeynep Bebek......
Vefat ve Başsağlığı...
Hayırlı Olsun......
Hayırlı Olsun...
Vefat ve Başsağlığı...
Can Bebek...
Vefat ve Başsağlığı...
Geçmişolsun...
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